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Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli'den o gazeteciye ağır cevap: "Kafan kirli, iki yüzlüsün"

07.07.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu geçtiğimiz gün Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli hakkında Twitter üzerinden dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Yıldız futbolcu çok geçmeden Karakullukçu'ya yanıt verdi.

Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli'den o gazeteciye ağır cevap: "Kafan kirli, iki yüzlüsün"

Galatasaray ile sözleşmesi geride bıraktığımız sezonun sonunda biten Sofiane Feghouli, spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun, kendisi hakkında söylediği 'disiplinsiz', 'tembel' ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den o gazeteciye ağır cevap:

SOFİANA FEGHOUL YANIT VERDİ: "KAFAN KİRLİ, İKİ YÜZLÜSÜN"

Uğur Karakullukçu geçtiğimiz gün Feghouli hakkında şu ifadeleri paylaşmıştı: "Feghouli'nin Tudor fikrine bir şey demiyorum ama tembellikte, fit olmamakta, disiplinsizlikte 5 yıl yüksek lisans yapmış bir oyuncudan bunları duymak biraz garip geldi. Senin en çok övündüğün dönemdeki lakabın 3 aylar topçusu."

Konuyla alakalı bugün açıklama yapan Sofiane Feghouli ise o ifadelere, "Kafan kirli, yalan söylemenin yanı sıra iki yüzlüsün. 2 şampiyonluk ve 2 kupa kazandım. Ayrıca en iyi oyuncu seçildim. Ve sen ne yapıyorsun?! Tudor için iyi şeyler söylemek Terim için kötü şeyler söylemek anlamına gelmiyor! Elhamdülillah ben o şekilde ekmeğimi kazanmıyorum." diye yanıt verdi.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den o gazeteciye ağır cevap:

"BANA SALDIRARAK FİKİRLERİMİ DEĞİŞTİREMEZSİN"

Yıldız oyuncunun sözlerine çok geçmeden yanıt veren gazeteci şu ifadelerde bulundu: "Sofiane, ben sadece kendi fikrimi söyledim ve söylediklerimin arkasındayım ortada bir 'yalan' yok. Performansın 5 yılda çılgın paralar kazanmış bir oyuncuya göre yetersizdi, toparlamak için de son yıllarda bşr çaban olmadı. Üzgünüm ama bana saldırarak fikirlerimi değiştiremezsin."

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den o gazeteciye ağır cevap:

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