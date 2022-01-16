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Galatasaray, İngiliz ekipleriyle kıyasıya yarışa girdi! Yıldız futbolcu için tüm şartlar zorlanıyor

16.01.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in oturmasının ardından tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol hocanın raporu doğrultusunda kadrosuna katmak için harekete geçtiği Chelsea forması giyen Ross Barkley'in talipleri arttı. Premier Lig ekipleri Newcastle United, Leeds United ve Burnley yıldız futbolcuyu radarına aldı. Galatasaray'ın İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için güçlü rakiplerinden iyi bir teklif sunması gerekiyor.

Galatasaray, İngiliz ekipleriyle kıyasıya yarışa girdi! Yıldız futbolcu için tüm şartlar zorlanıyor
Ross Barkley

Ross Barkley

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, Chelsea'de top koşturan Ross Barkley'nin peşine düştü.

GALATASARAY, BARKLEY'NİN BONSERVİSİNİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Takvim'in haberine göre, 28 yaşındaki İngliz oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, bunun için birçok kulüple yarışmak zorunda kalacağı gibi yaklaşık 13 milyon euro olan bonservis ücretini düşürmek için ciddi bir mesai harcayacak.

İNGİLİZ VE İTALYAN KULÜPLERİ PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı kurmaylar ilk etapta 8 milyon Euro gibi satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak için çaba sarfedecek. Ancak Ross Barkley'i Newcastle United, Leeds United ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri dışında bazı İtalyan takımlarının da istediği öğrenildi. Birçok önemli kulübün listesindeki Barkley için G.Saray yönetimini zorlu bir süreç bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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