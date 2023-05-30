Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Sezon sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı...

Galatasaray'ın kaç kez şampiyon olduğu merak konusu oldu. Ankaragücü maçında, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens ve Icardi'nin adı Galatasaray'ın muhtemel 11'lerinde geçiyor. Süper Ligde Fenerbahçe 74 puan ile 2. sırada, Beşiktaş 74. Puan ile onu takip ediyor. Ankaragücü ile oynanacak maçta galip gelmesi halinde 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray olacak. İşte, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK SAYISI

İşte Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar:

1961–62 1962–63 1968–69 1970–71 1971–72 1972–73 1986–87 1987–88 1992–93 1993–94 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00 2001–02 2005–06 2007–08 2011–12 2012–13 2014–15 2017–18 2018–19

GALATASARAY, ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN 3 PUANLA DÖNERSE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEK

Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.