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  4. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda idari menajerlik görevine Melahat Aydın getirildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda idari menajerlik görevine Melahat Aydın getirildi

17.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda idari menajerlik görevine Melahat Aydın getirildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda idari menajerlik görevine Melahat Aydın getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Melahat Aydın'ın basketbol kariyerinde BOTAŞ, Güre Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Migros, Erdemirspor, Ceyhan Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor formalarını giydiği belirtilerek, "Kadın Basketbol Takımı'mızda idari menajerlik görevini üstlenecek olan Melahat Aydın'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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