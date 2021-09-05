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Galatasaray, kadın futbol takımı kurdu

05.09.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray, kadın futbol takımının başına eski milli futbolcu Nurcan Çelik'i getirdiklerini açıkladı.

Galatasaray, kadın futbol takımı kurdu

Galatasaray kulübü yeni bir projesini açıklamaya hazırlanıyor. Galatasaray, kadın futbol takımını kurduklarını ve önümüzdeki haftada ise yapılacak bir lansman ile takımı tanıtacaklarını açıkladı.

Galatasaray kadın futbol takımının tam anlamıyla kurulduğunu ifade eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir takımla ilgili detayları SABAH Spor'a açıkladı.

"TEKNİK AÇIDAN TAKIMIMIZI 1 AY ÖNCE KURDUK"

"Kadın Futbol takımımızı yaklaşık bir ay önce kurduk. Bu yeni bir gelişme değil. Teknik açıdan bir ay önce takımımız kurduk zaten. TFF'ye yazımızı yazdık. Ya Süper Lig'den ya da 3. Lig'den başlayacağız. Onlar da bunu UEFA'ya yazdı. İddiaların aksine takım satın almadık, sıfırdan takım kurduk"

"KADINI ÖNCELEYEN BİR YAKLAŞIM"

"Burada bir diğer mesele; kadının toplumsal hayatta öncü olması gerektiğini düşünüyoruz. Sporda da kadınlarımızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz buna bir başarı ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz. Kadını önceleyen bir yaklaşımı egemen kılmak istiyoruz."

KADIN FUTBOL TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ

"Nurcan Çelik ile teknik direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi milli takımda da oynamış ve çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Aynı zamanda ağır hastalıkları ve badireleri atlatmış olan çok güçlü bir kadın. Bu yönüyle de sembol bir isimdir. Aynı şekilde oyuncularla da büyük ölçüde anlaştık. Önümüzdeki hafta lansmanını yapmayı planlıyoruz."

"TAKIMIMIZI HAZIR HALE GETİRDİK"

"Kadın futbol takımımız için sosyal tesislerimizin de inşasına başladık. Tesislerin kullanım hakkı da bizde olacak. Bu konuda da mutabakata vardık. Dişi Aslanlar Kadın Futbol Takımı'nı tam anlamıyla hazırladık. Futbol takımımıza da yoğun bir talep de var. Galatasaray kadın futbol takımı güçlü bir şekilde şampiyonluk hedefiyle geliyor. Kadını önceleyen bir yaklaşımı egemen kılarak bu projemizi de hayata geçireceğiz."

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Galatasaray Futbol Kulübü
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