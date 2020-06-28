Galatasaray kaleci Renan Ribeiro'yu istiyor!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ağır sakatlığı nedeniyle başlayan kaleci arayışlarında yeni bir aday ortaya çıktı. Portekiz basını, Galatasaray'ın Brezilyalı kaleci Renan ile ilgilendiğini ve transfer teklifi yapılacağını yazdı.

O Jogo Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, kaleci transferinde Sporting Lizbon'un 30 yaşındaki file bekçisi Renan'a göz dikti. Brezilyalı kaleci için 2,5 milyon Euro teklif edileceği iddia edildi.

Sporting Lizbon'da bu sezon sakatlık geçiren Renan'ın bir süre formasından uzak kaldığı ve şimdi Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğu belirtildi. Muslera dönene kadar kaleyi Renan'a emanet etmek isteyen Galatasaray'ın Sporting Lizbon'un kapısını çalacağı ifade ediliyor.

KALECİ RENAN KİMDİR?

30 yaşındaki Brezilyalı kaleci Renan bu sezon Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 18 maçta 22 gol yedi. 5 maçta rakiplerine gol izni vermeyen Renan, kariyeri boyunca Atletico Mineiro, Sao Paulo, Estroil ve Sporting Lizbon formalarını terletti. Renen'ın Portekiz ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(FUTBOL ARENA)