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Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'tan Başakşehir maçında büyük hata

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

Okan Kocuk çok kritik bir hata yaptı, devamında Robinho pozisyonu değerlendiremedi.

Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'tan Başakşehir maçında büyük hata

Galatasaray'da Okan Kocuk topu ayağının altından kaçırdı. Genç kaleci, golü engellemek için topu kayarak uzaklaştırdı. Devamında Robinho'nun şutunu Okan Kocuk dışarı çeldi.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Okan Koçuk'un yaptığı bu hatadan sonra sosyal medyadaki Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Kısa sürede gündem olan Okan Kocuk, sosyal medya paylaşım platformlarından Twitter'da gündeme oturdu.

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