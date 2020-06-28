Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'tan Başakşehir maçında büyük hata

Galatasaray'da Okan Kocuk topu ayağının altından kaçırdı. Genç kaleci, golü engellemek için topu kayarak uzaklaştırdı. Devamında Robinho'nun şutunu Okan Kocuk dışarı çeldi.
Okan Koçuk'un yaptığı bu hatadan sonra sosyal medyadaki Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Kısa sürede gündem olan Okan Kocuk, sosyal medya paylaşım platformlarından Twitter'da gündeme oturdu.
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