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Galatasaray-Karagümrük maçı geniş özeti! Galatasaray-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

07.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler için heyecan dorukta. Galatasaray, Fatih Karagümrük ile kariyeri boyunca 17 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalar 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile sona ermişti. Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün (7 Kasım 2021 Pazar) yeniden karşı karşıya geldi. Söz konusu maçın geniş özeti ve sonucu ise merak ediliyor.

Galatasaray-Karagümrük maçı geniş özeti! Galatasaray-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçının sonucu belli oldu. Söz konusu maç, futbolseverler için canlı yayınlandı. İki takım da 3 puan için sahada elinden geleni yaptı. İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk etti. 7 Kasım Pazar günü gerçekleşen maç 16.00'da başladı. Canlı olarak takip edilebilen karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlandı.

Süper Lig'de 12. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile mücadele verdi. Zorlu karşılaşma sarı kırmızılıların son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere bitti. İki takımın da 1'er puanı hanesine yazdırdığı maçta Galatasaray, 21 puana yükselmiş oldu. Karagümrük ise puanını 19 yaptı.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

27'nci dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Kerem'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Babel'in sol ayağıyla yaptığı ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Halil'in kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yedlin'in ortasına yükselen Halil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında skor 0-0 sona erdi.

67'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Mohamed'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

69'uncu dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Emre Kılınç'ın geriye doğru verdi hatalı pasta topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Pesic, topuğuyla pasını Bertolacci'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

74'üncü dakikada Berkan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel topla birlikte ceza sahası önüne kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

88'inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Galatasaray'ın önde baskı ile kazandığı topta, Diagne pasını ceza sahası içerisine giren Feghouli'ye verdi. Bu oyuncudan önce savunmanın yatarak müdahalesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mohamed'in vuruşunda top kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Mohamed'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90'ıncı dakikada ani gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in arapasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

90+6'ncı dakikada Morutan'ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması çizgiden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
gooooooooolllll karagümrük 1 galatasaray 0 şampiyon TRABZONSPOR
terimle basari gelmezzz

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