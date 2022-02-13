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Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket! İbrahim Akdağ’a sert tepki…

13.02.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yine berabere kalarak taraftarının tepkisini çekmeye devam etti. Galatasaray - Kayserispor maçında İbrahim Akdağ ‘6’ işareti yaparak ortalığı karıştırdı! İbrahim Akdağ’ın olay hareketi sonrasında Galatasaraylı Semih Kaya çok sert tepki gösterdi. İşte maç sırasında yaşananlar sonrasında yapılan açıklama…

Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket! İbrahim Akdağ’a sert tepki…

Son dakika Galatasaray haberleri… Kayserispor karşısında mutlak 3 puan arayan sarı-kırmızılılar, adeta hüsrana uğradı. Karşılaşmaya damga vuran hareket ise İbrahim Akdağ'dan geldi. Karşılaşmaya oldukça istekli ve baskılı başlayan Domenec Torrent ve öğrencileri, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İBRAHİM AKDAĞ'IN OLAY HAREKETİ

Kayserispor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, karşılaşmanın 90+5. dakikasında oyundan alındı. Kayserisporlu futbolcu İbrahim Akdağ, müsabakanın son anlarından oyundan alınırken sarı kırmızılı tribünlere "6" işareti yaptı.

İbrahim Akdağ'ın bu hareketi sonrası gerginlik yaşanırken maç sonunda Galatasaraylı savunmacı Semih Kaya'dan sert tepki geldi.

İbrahim Akdağ'ın hareketine sinirlenen ve Akdağ'ın üzerine yürüyen Semih Kaya, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Oyundan çıkarken yaptığı hareketle tepki çeken İbrahim Akdağ, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Kayserispor formasını terletiyorum. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir saygısızlık yapmam. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." diye konuştu.

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TARAFTARDAN YÖNETİM VE FUTBOLCULARA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle kulüp yönetimini istifaya davet ederken, futbolculara da tepki gösterdi.

Yukatel Kayserispor'un attığı golden sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas'a da görevi bırakma çağrısında bulundu.

Taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri futbolcuları da ıslıklarla protesto etti. Maç sonunda bazı taraftarlar, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim lehine "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırdı.

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TORRENT İLE YİNE KAZANAMADI

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
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