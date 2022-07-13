Galatasaray Mol Fehervar maçının canlı yayın bilgileri bu akşam oynanacak heyecan dolu maç öncesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Süper Lig'de 7 Ağustos tarihinde Antalyaspor ile ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, hazırlık maçlarıyla birlikte takımın performansını yükseltmeyi amaçlıyor. Peki, Galatasaray Mol Fehervar maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

GALATASARAY MOL FEHERVAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Lig öncesi ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenecek.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPINA DEVAM EDİYOR

Yeni sezona tam performansla başlamak için hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ikinci maçına çıkacak olan Galatasaray, ligin ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için kenetlenmiş durumda.

STURM GRAZ'A KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynanan ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Müthiş mücadelede Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk maçını 2-1 kaybetti. Galatasaray bu akşam Macar Ligi temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray-Kasımpaşa (Saati henüz belirlenmedi)

