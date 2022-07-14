Galatasaray NEF’in yeni transferi Dylan Ennis kimdir? Dylan Ennis nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray NEF’in yeni transferi Dylan Ennis günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Galatasaray NEF’in yeni transferi Dylan Ennis kimdir? Dylan Ennis'in hayatı, biyografisi ve basketbol kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Dylan Ennis 26 Aralık 1991’de Kanada’da doğdu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi takımlarından Galatasaray Nef'te forma giyen Kanada doğumlu Jamaikalı-Amerikalı-Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Dylan Ennis, Sırp vatandaşlığına da sahiptir.
Küçük kardeşi Tyler Ennis bir NBA oyuncusudur.
Dylan Ennis'in oynadığı takımlar:
2017 Mega
2017–2018 kırmızı zvezda
2018 Zaragoza
2018–2019 Andora
2019 Monako
2019–2021 Zaragoza
2021–2022 Büyük Kanarya
2022–günümüz Galatasaray Nef'i
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