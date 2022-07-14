Galatasaray NEF’in yeni transferi Dylan Ennis kimdir? Dylan Ennis nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray NEF’in yeni transferi Dylan Ennis günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Galatasaray NEF’in yeni transferi Dylan Ennis kimdir? Dylan Ennis'in hayatı, biyografisi ve basketbol kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ DYLAN ENNİS KİMDİR?

Dylan Ennis 26 Aralık 1991’de Kanada’da doğdu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi takımlarından Galatasaray Nef'te forma giyen Kanada doğumlu Jamaikalı-Amerikalı-Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Dylan Ennis, Sırp vatandaşlığına da sahiptir.

Küçük kardeşi Tyler Ennis bir NBA oyuncusudur.

DYLAN ENNİS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dylan Ennis'in oynadığı takımlar:

2017 Mega

2017–2018 kırmızı zvezda

2018 Zaragoza

2018–2019 Andora

2019 Monako

2019–2021 Zaragoza

2021–2022 Büyük Kanarya

2022–günümüz Galatasaray Nef'i

