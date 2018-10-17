Galatasaray Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatıyor

Inter İkinci Başkanı Javier Zanetti'nin eşiyle birlikte milli arada turistik amaçla geldiği İstanbul'da Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı istediği iddiası, akıllara sarı-kırmızılı takımın 17 yıl önce İtalyan kulübüne kaptırdığı iki yıldızını getirdi.

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, 2001 yılında sezonun bitimine 3 ay kala Inter ile anlaşmış ve sarı-kırmızılı kulüp iki oyuncunun da bedavaya gitmesine engel olamamıştı.

Yaşananlardan ders çıkaran Galatasaray yönetiminin, bu sezon vitrine çıkan genç stoper Ozan Kabak için 5 yıllık yeni kontrat hazırladığı kaydedildi.

KONTRATI HAZİRAN 2020'DE SONA ERİYOR

18 yaşındaki genç oyuncunun Galatasaray ile kontratı 30 Haziran 2020'de sona eriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla genç oyuncuyla 5 yıllık yeni kontrat yapılacağı ve yıllık ücretinde kademeli olarak artışa gidileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda bir başka genç stoper Ahmet Çalık'ın ise devre arasında kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Inter'de uzun yıllar başarıyla forma giydikten sonra efsane kaptan olarak anılan Arjantinli Javier Zanetti, İtalyan kulübünün Suning Grubu'na satılması sonrasında ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.

İKİ GÜNLÜK İSTANBUL TURU

Inter İkinci Başkanı Javier Zanetti ve eşi, iki gün bulundukları İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaret etti ve boğazda balık yedi.

