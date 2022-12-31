Galatasaray Sacha Boey için yeni bonservis bedeli belirledi! Tam 15 katına çıktı, Galatasaray'a para yağacak

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Sacha Boey, sezon başında gösterdiği performansla eleştirilse de sezonun ilerleye bölümlerinde gösterdiği performansla adeta parlamıştı.

İlk 11'in değişilmez isimlerinden olan Sacha Boey, formasını kimseye kaptırmazken adeta yeniden doğdu.

YENİ SÖZLEŞME...

Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başaran Boey için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, kollar sıvadı.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

22 yaşındaki oyuncu için yeni bir bonservis bedeli belirleyen Galatasaray yönetimi Fransız sağ beke 15 milyon euroluk değer biçti. Öte yandan kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.



