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Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edeceği için kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, Osmanlıspor forması giyen Serdar Gürler'le anlaştı. Osmanlıspor ile görüşmeler sürüyor

Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Serdar Gürler'le anlaşma sağladı. Galatasaray yönetimi ardından da Fatih Terim'in mutlaka kadroda görmek istediği kanat oyuncusu için Osmanlıspor ile masaya oturdu.

Serdar Gürler

1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. Osmanlıspor'un teklifi düşündüğü ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Serdar Gürler geçen sezon 29 maçta 12 gol atmayı başardı. (Takvim)

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