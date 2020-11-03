Galatasaray, sol kanat için Ahmed Musa'yı gündemine aldı!

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi… Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.

Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı. Bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. Yöneticiler, Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.

DÜNYANIN EN HIZLI FUTBOLCUSU

Otoriteler tarafından dünyanın en hızlı oyuncusu olarak gösterilen Ahmed Musa'nın bu alanda rakibi yok. Oyun planı olarak hızıyla rakiplerini ekarte edebilen yıldız oyuncunun sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.