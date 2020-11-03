Galatasaray, sol kanat için Ahmed Musa'yı gündemine aldı!

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi… Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.
Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı. Bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. Yöneticiler, Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.
Otoriteler tarafından dünyanın en hızlı oyuncusu olarak gösterilen Ahmed Musa'nın bu alanda rakibi yok. Oyun planı olarak hızıyla rakiplerini ekarte edebilen yıldız oyuncunun sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
4 Eki 1992 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Ahmed Musa, futbol yaşamına şu anda İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City'de devam etmektedir. Profesyonel futbol hayatına Nijerya’nın Kano Pillars takımı ile başlayan Ahmed Musa, burada oynadığı futbolla Avrupalıların dikkatini çekti ve Hollanda'nın Venlo takımına transfer oldu.
Hollanda'da geçirdiği başarılı iki sezonun ardından Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olan Musa, 2016 yılında Premier League ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu.Buraya transferinin ardından eski kulübü CSKA'ya bir sezon kiralanan Ahmed Musa'nın kariyeri dalgalanarak devam etti.Nijerya formasıyla Dünya Kupası'nda harika bir performans gösteren Ahmed Musa, 16.5 milyon euro'ya Leicester'dan Al Nasr'a satılmıştı. Al Nasr tarafından sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa şu an için kulüpsüz durumda.
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