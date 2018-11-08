Galatasaray sözleri: Sarı kırmızılı sevda için uzun veya kısa en güzel Galatasaray sözleri

1905 yılında kurulan ve renkleri sarı kırmızı olan Galatasaray, Türkiye’nin en köklü takımlarından biridir. Hatta genel tabir ile üç büyüklerden biridir. Galatasaray, Türk futbol tarihinde yabancı takımlara karşı yapılan maçlar ve UEFA, Şampiyonlar Ligi gibi yurtdışındaki turnuvalarda en çok başarıyı yakalamış takımdır. Milyonlarca Galatasaray taraftarı da takımlarının tarihi ile gurur duymakta ve takımlarına olan sevgilerini hatta aşklarını dile getirmekteler. Siz sarı kırmızılı sevdanızı Facebook, Whatsapp, Twitter, Istagram gibi platformlarda paylaşmak isterseniz derlediğimiz en güzel Galatasaray sözleri listemizden faydalanabilirsiniz. GÜZEL GALATASARAY SÖZLERİ Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray.... Yollar uzun, dikenli, taşlı olsa da, bastığın yer hüzünle dolsa da, sel, çığ, ateş önünde her ne olsa da, Cim Bom Bomlular başı dik yürür. Bir damla kırmızı, bir damla sarı, al sana tarihin anlamı... Sen kükre Aslanım, kuşlar çatlasın. Ölüm varmış, korku varmış, bu dünyanın sonu varmış, bizim için yoktur tasa, kalbimde sen yaşadıkça, başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter, öyle şeyler yaşattın ki, uğrunda ölmeye değer.

Adımız aslan, işimiz destan. Alayına isyan, ölümüne aslan. En kötü gün bugünse, bugün de Galatasaray! Bugün günlerden Galatasaray.... Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para ya da araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana. Armanın peşinde adanmış hayatlar. Bir sevgili istiyorum “SARI” kadar asil “KIRMIZI”kadar umut versin “SARI” dediğimde “KIRMIZI” desin gerisini koy gitsin.. Sana göre tesadüftü, bize göre söke söke. Sen rüyanda göremezsin, kupa bizim müzemizde. Dünyanın sevdiği hayvan aslan dünyanın sevdiği renkler sarı kırmızı dünyanın sevdiği takım Galatasaray. Bu sevda bitmez, GALATASARAY! Bir gün herkes Galatasaraylı olmasın. Bırakın o ayrıcalık bizde kalsın! Nasıl ki bu milletin tacıdır yıldızla ay, yüksel taa arşa şanlı Galatasaray… Gönlümüzün sultanısın, tek aşkımız Galatasaraysın. Cimbom forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz. Sen Türk ulusunu dünyaya tanıtmış tek takımsın Galatasaray seninle gurur duyuyoruz…

Galatasaraylılar ölür, Galatasaray’lılık ölmez. Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar. Galatasaray sevgisi sınır tanımaz. Kimler geldi kimler geçti sahalarımızdan, kimler yedi kimler gollerimizi biz bu stadların kralıyız bunu unutmayınız! Kim ne derse desin kim ne yaparsa yapsın Galatasaraylı doğduk Galatasaraylı öleceğiz… Aslanlara teknik direktör gerekmez, onlar adresi bilirler. Herkes Galatasaraylı olacak diye bir şey yok. Çünkü bizim renklerimizi herkes taşıyamaz. Alemin kralıymış sarı civ civler, şampiyon olacakmış bordo hamsiler, avrupanın fatihiymiş kara böcekler, alemin tek kralı ultra arslanlar. Şu garip dünyada anlaşılmaz ömrümüz, Galatasaray’dan başkasını sevemez gönlümüz. Aslan kraldır kral varken konuşmak kimseye yakışmaz. Yollar uzun, dikenli, taşlı olsa da, bastığın yer hüzünle dolsa da, sel, çığ, ateş önünde her ne olsa da, Cim Bom Bomlular başı dik yürür. Seyirci değil, Taraftar... Bayramda değil, Karagünde... Moda için değil, Forma için... Kupa için değil, Arma için... Hava için değil, Sevda için... 90 dakika değil, Ömür boyu... Yalanla değil, Kanıyla... GALATASARAY

Milyonlarca taraftarın yan yana, Bağırıyorlar hep beraber kol kola, Adınla takımınla taraftarınla, En büyük sensin Cimbombom! Ayrı ayrı değil, Omuz omuza... Şerefsizce değil, Onurla… Bir damla kırmızı, bir damla sarı, al sana tarihin anlamı... Sen kükre Aslanım, kuşlar çatlasın... Adımız aslan, işimiz destan. Alayına isyan, ölümüne ultrAslan. En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray! Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para yada araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana. Armanın peşinde adanmış hayatlar. Ne gollere imza attık bu sahalarda ne takımları ağlattık yeşil sahalarda bizim adımız 1905’te yazıldı altın harflerle kıyamet zamanı kopar aslanın adı! Adana Ceyhan herkes cimbomlu ha de sen de uyan.... Paran yoksa aslan gibi seyircin var. Paran yoksa tapu gibi UEFA kupası. Paran yoksa tapu gibi Süper Kupan var. Sen üzülme paran yok diye arkanda dağ gibi seni seven on ikinci adam var. Sapsarıyla kırmızı kalbimizin yıldızı, şampiyon ol cimbombom al bizim canımızı…

Kanatlı takım neymiş aslan varken. Kükre Galatasarayım. Biz kaliteyi yaratırız siz kalitenin içinde rol alırsınız. Galatasaray baş rolde sizin gibi takımlar hep bizim peşimizde! Parayla pulla değil alın teriyle şampiyon. Delikanlı adam kanatlı takım tutmaz, tutsa da delikanlı olmaz. GALATASARAYLI olmak bir ayrıcalıktır anlatılmaz yaşanır. Şu garip dünyada anlaşılmaz ömrümüz, Galatasaray’dan başkasını sevemez gönlümüz. Üç büyük yok tek büyük var tabi ki G-a-l-a-t-a-s-a-r-a-y Millet sevgilisinin kolunda bağırsın seni seviyorum diye bizde sokakları inletelim tek aşk GALATASARAY diye ! Kimler geldi kimler geçti sahalarımızdan kimler yedi kimler gollerimizi biz bu stadların kralıyız bunu unutmayınız!!! Galatasaray'ım kalbim sende açtı seni sevdim gönül verdim beraber doğduk beraber ölürüz. Siz parayla oynarsınız biz ruhumuzla, paranın satın alamayacağı şeyler vardır gerisi için Mastercard yeter. Galatasaray forması tutkulu bir aşk gibidir sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz. Şampiyon cimbombomum ne istersen iste benden istersen donatalım dört bir yanı bayraklarla istersen çınlatalım sokakları şarkılarla istersen eğlenelim davullarla zurnalarla …...

Eğer bir gün öleceksem tabutumun üstüne sarı kırmızı güller atılıp mezar taşıma “Galatasaray Sevdalısı” yazılacaksa ölüm hoş gelsin sefa gelsin. Yükseliyor sesimiz, ta ufuklara kadar. Şampiyonluk bekliyoruz, şanlı Galatasaray. Bundan büyük gurur yok, Cimbom’lu olmak kadar. Sevgin hiç bitmeyecek, kıyamet gününe kadar. Şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek. GALATASARAY sevgisi sürecek sonsuza dek yetmiyor ki stadılar kalbimiz senle çarpar layıksın bu sevgiye şanlı GALATASARAY. Kim olmaz ki cimbomun uğruna olmaz ki feda. Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an’ım. Ben Galatasaray’ım. Galatasaray kazansan da, kazanmasan da her zaman beraberiz. Bu sevgi hiç bitmez! Galatasaray'ım kalbim sende açtı seni sevdim gönül verdim beraber doğduk beraber ölürüz. Cimbombom diyerek sana yüz koyduk, sarının yanına kırmızı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, cimbombom sen bizim her şeyimizsin.

Ölüm varmış, korku varmış, bu dünyanın sonu varmış, bizim için yoktur tasa, kalbimde sen yaşadıkça, başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter, öyle şeyler yaşattın ki, uğrunda ölmeye değer. 1905’ten beri seni sevdi bu kalp. Seninle birlikte ilerledik seninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Galatasaray… Büyük takımlar aldıkları kupaları küçük takımlar ise yendikleri büyük takımları konuşur.... Yükseliyor sesimiz… Ta ufuklara kadar… Şampiyonluk bekliyoruz… Şanlı Galatasaray… Kanım sarı kalbim kırmızı sevgi bu cimbombom. İlk aşkım, en büyük tutkum, ölümüne sevdiğim terk etmeyi asla düşünmediğim.... Tek kötü söz ettirmediğim... Sarı kırmızıdan başka renk bilmediğim… ”GALATASARAY”dan vazgeçmediğim… Büyük bir tutkumsun benim. Adında gururum saklı renklerinde cesaret sensiz olmaz Galatasaray. Delikanlı adam tek takım tutar o da Galatasaray. Nasıl geldiysek bir gün öyle gideceğiz… Galatasaraylı doğduk Galatasaraylı öleceğiz… Tribünlerle coşacaksın kupaları alacaksın sen şampiyon olacaksın! Seni sevmeyen ölsün! ölsün!

Takım tutmak kolay, taraftar olmak zordur; işte biz zoru başarırız, diyenlerdeniz… Hiçbir söze gerek yok çünkü Galatasaray’dan başka tutulacak takım yok. En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray! Göklerde yıldız kalplerde ay bu sene de şampiyonsun Galatasaray. Gönül verdik bu renklere ölsek dönmeyiz geriye biz hep sevdik tek yürektik statları inlettik. Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak. Ama geri kalan 364 gün her kez Galatasaraylı olacak... Galatasaraylar olarak şerefimizle savaşırız aslanlar gibi. Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet’in Galatasaraylı çocuklarıyız. GALATASARAY’DAN RAKİPLERİNE KAPAK SÖZLER Üç büyükler arasında rekabet ligin tarihi kadar uzundur. Özellikle de Galatasaray Fenerbahçe rekabeti iki takımın derbisinin her sene ülkenin en önemli olaylardan biri haline getirmektedir. Bu nedenle Fenerbahçe’ye gönül vermiş taraftarlar gibi sarı kırmızılarla da rakiplerine takılmaktan, laf göndermekten geri duramazlar. Şampiyonluk varsa kaderimizde, kaldırırız kupayı Kadıköy’de!