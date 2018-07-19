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Galatasaray Sunday Alimi ile profesyonel sözleşme imzalayacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.07.2018 22:03 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon U21 takımında forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Sunday Alimi ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Sunday Alimi ile profesyonel sözleşme imzalayacak!

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi, gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeye imza atacak.

Stili ile Bruma'yı andıran ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattının rotasyonunda kullanılacak.

Galatasaray'ın U21 takımıyla geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Alimi, 3 gol atarken 7 kez de asist yaptı.

(Fanatik)

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Galatasaray Sunday Alimi

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