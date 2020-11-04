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Galatasaray Süper Lig'de 7 haftada sıfır çekti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.11.2020 15:13 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Galatasaray'ın istatistikleri dikkat çekti.

Galatasaray Süper Lig'de 7 haftada sıfır çekti!

Süper Lig'de kornerden 5 gol bulan Fenerbahçe, etkili kullandığı duran toplar sayesinde liderlik koltuğuna kuruldu. Galatasaray, 7 haftada kazandığı 41 korner atışında gol atmak bir yana tehlike bile yaratamadı.

Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan ve Belhanda'nın kullandığı 41 kornerin çoğu ön direğe takılırken, taraftarlar sosyal medyada kendi takımlarında duran toplarda Fenerbahçeli Caner ve Sosa gibi etkili isimlerin olmayışını eleştirdi.

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