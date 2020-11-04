Galatasaray Süper Lig'de 7 haftada sıfır çekti!

Süper Lig'de kornerden 5 gol bulan Fenerbahçe, etkili kullandığı duran toplar sayesinde liderlik koltuğuna kuruldu. Galatasaray, 7 haftada kazandığı 41 korner atışında gol atmak bir yana tehlike bile yaratamadı.
Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan ve Belhanda'nın kullandığı 41 kornerin çoğu ön direğe takılırken, taraftarlar sosyal medyada kendi takımlarında duran toplarda Fenerbahçeli Caner ve Sosa gibi etkili isimlerin olmayışını eleştirdi.
Veliahtını F.Bahçe'ye getiriyor!
Seri'nin Galatasaray pişmanlığı
F.Bahçe'de yıldız isim kayıplarda!
Fatih Terim'den flaş Feghouli kararı!
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı icraya verdi
Rachid Ghezzal'den Feghouli'ye olay gönderme
Ozan Kabak'ı isteyen Avrupa devi ortaya çıktı!
Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum