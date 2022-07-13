Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı! İstifa isteyen bile var...

2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampına devam ediyor. İlk maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile kozlarını paylaştı. Macaristan temsilcisinin golünü 32. dakikada Kenan Kordo kaydetti. Bu sonucun ardından G.Saray, çıktığı 2 hazırlık maçından da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"TRANSFERLERİMİZ OLACAK, GALATASARAY'I HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Okan Buruk: "Orta sahaya transfer yaptık, Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Transferler yapılacak, kadromuz güçlü hale gelecek."%100 hazır değiliz. Eksik oyuncularımız var. Tabii ki ölçü değil ama Galatasaray formasının ağırlığı ile her maça kazanmak için çıkıyoruz. Transferlerimiz olacak. Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bu hafta hızlanmamız gerekiyor. Sergio geldi, onu hazırlamaya çalışıyoruz. Bir takımda antrenman yapan birisinin gelmesi bizim için daha iyi. Birçok mevkiide eksiğimiz var, çalışma yapıyoruz."

TARAFTAR İSYAN EDİYOR! ''YA TRANSFER, YA İSTİFA!''

Galatasaray taraftarı üst üste alınan 2 mağlubiyetten sonra sosyal medyada isyan başlattı. Resmi Galatasaray hesabının maç sonu tweetinin altına yüzlerce yorum bırakan sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime serzenişte bulundu. Takımın hazır olmadığını ve transfer gerektiğini belirten Galatasaray taraftarı oldukça öfkeli...



