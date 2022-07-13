SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı! İstifa isteyen bile var...

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı! İstifa isteyen bile var...

13.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, yeni sezonun ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde oynanan mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde bir hazırlık maçı daha oynayan Galatasaray, o karşılaşmadan da mağlup ayrılmıştı. 2 maçta 2 mağlubiyetin gelmesinin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı. İşte o tepkiler...

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı! İstifa isteyen bile var...

2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampına devam ediyor. İlk maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile kozlarını paylaştı. Macaristan temsilcisinin golünü 32. dakikada Kenan Kordo kaydetti. Bu sonucun ardından G.Saray, çıktığı 2 hazırlık maçından da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"TRANSFERLERİMİZ OLACAK, GALATASARAY'I HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

FXkZO4tXgAIwp_9

Okan Buruk: "Orta sahaya transfer yaptık, Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Transferler yapılacak, kadromuz güçlü hale gelecek."%100 hazır değiliz. Eksik oyuncularımız var. Tabii ki ölçü değil ama Galatasaray formasının ağırlığı ile her maça kazanmak için çıkıyoruz. Transferlerimiz olacak. Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bu hafta hızlanmamız gerekiyor. Sergio geldi, onu hazırlamaya çalışıyoruz. Bir takımda antrenman yapan birisinin gelmesi bizim için daha iyi. Birçok mevkiide eksiğimiz var, çalışma yapıyoruz."

TARAFTAR İSYAN EDİYOR! ''YA TRANSFER, YA İSTİFA!''

FXkWJ9bX0AIkZRS

Galatasaray taraftarı üst üste alınan 2 mağlubiyetten sonra sosyal medyada isyan başlattı. Resmi Galatasaray hesabının maç sonu tweetinin altına yüzlerce yorum bırakan sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime serzenişte bulundu. Takımın hazır olmadığını ve transfer gerektiğini belirten Galatasaray taraftarı oldukça öfkeli...

Screenshot_1

Screenshot_2

Screenshot_3

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray bir türlü kazanamıyor! 2 maçta 2 mağlubiyet aldılar...Galatasaray bir türlü kazanamıyor! 2 maçta 2 mağlubiyet aldılar...
Fenerbahçeliler hazır mı? 'Hayırlı olsun...'Fenerbahçeliler hazır mı? 'Hayırlı olsun...'
Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor

Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Başakşehir'den Mesut Özil bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...

Başakşehir'den Mesut Özil bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...

Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...

Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Böyle duyuracaklar

Marcao aslında Sevilla'ya 15 milyon euro'ya gitmemiş! Şoke eden iddia

Marcao aslında Sevilla'ya 15 milyon euro'ya gitmemiş! Şoke eden iddia

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.