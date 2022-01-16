Galatasaray taraftarı penaltı kaçınca o ismi andı! "Onu özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi"

Süper Lig'in kapanış maçında Galatasaray yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde ilk karşılaşmasına Hatay'da çıktı. Mücadelenin 23. dakikasında Emre Kılınç'ın golüyle öne geçen sarı-kırmzılılar, 28. dakikada Van Aanholt'la farkı artırma fırsatını tepti.

GALATASARAY TARAFTARI, FALCAO'YU ÖZLEDİ

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Patrick van Aanholt golü bulamadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Falcao'yu andı. Son 3 penaltı atışında yalnızca 1 gol bulabildiklerini belirten Galatasaraylılar, Kolombiyalı yıldızı özlediklerini ve onun takımda olması durumunda bu penaltıların gole çevrileceğini belirtti.



