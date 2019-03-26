SPOR

Galatasaray taraftarından 'lise'ye tepki, Mustafa Cengiz'e destek

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarı, CEV final maçı öncesi tribünlerde “Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil” tezahüratları yaparak, genel kuruldan çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki verdi. Galatasaray taraftarları başkan Mustafa Cengiz'e de destek verdi.

Galatasaray taraftarından 'lise'ye tepki, Mustafa Cengiz'e destek

Galatasaray, Avrupa CEV Kupası final maçında Burhan Felek’te konuk ettiği Trentino maçına, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi koreografi şovlarıyla takımlarına destek olan Galatasaraylı taraftarlar, cumartesi günü yapılan genel kurulda çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi “Afişe, pankarta engel olsan da, durduramazsın bizi polis zoruyla. O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur” tempoları tuttu.

Mustafa Cengiz

MUSTAFA CENGİZ'E TAM DESTEK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Avrupa CEV final maçında karşılaştığı Trentino maçında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Cengiz’in salona girişinde Galatasaray taraftarları büyük sevgi gösterinde bulundu.

Galatasaray, Avrupa CEV final maçında İtalyan temsilcisi Trentino Itas’ı Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk etti. Cumartesi günü yapılan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, dev maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına kısa süre kala salona giren Başkan Cengiz’e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Öte yandan tribünlerde, “Seçimle gelen, seçimle gider”, “Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız”, “Söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruattır” pankartları açıldı. Galatasaray Erkek Voleybol takımı da maç başlamadan önce protokol tribünün önüne gelerek, Başkan Mustafa Cengiz’i selamladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca takımlarının Avrupa arenasında aldıkları kupaları gösteren koreografiyi de maç öncesi açtı.

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Ve Dursun Özbek kararını verdi!Ve Dursun Özbek kararını verdi!
Mitroglou'ndan kötü haberMitroglou'ndan kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray cev kupası mustafa cengiz

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Ve Neymar imzayı atıyor!

Ve Neymar imzayı atıyor!

Mitroglou'ndan kötü haber

Mitroglou'ndan kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Erzurumspor maçının saati belli oldu

Erzurumspor maçının saati belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray taraftarından 'lise'ye tepki, Mustafa Cengiz'e destek

G.Saray taraftarından 'lise' tepkisi

Dursun Özbek aday olmayı düşünmüyor

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Mitroglou'nun arka adalesinde kanama tespit edildi

Mitroglou'ndan kötü haber

Mehmet Helvacı: Mahkeme Galatasaray'a kayyum atayabilir

G.Saray'da kayyum tehlikesi! Açıkladı

Muslera'nın Twitter hesabı hacklendi

Muslera'ya Twitter şoku!

Fatih Altaylı: Oylama saatine yakın 100 kişi genel kurul salonuna getirildi

Tarihi genel kurul için şoke eden iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.