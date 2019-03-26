Galatasaray taraftarından 'lise'ye tepki, Mustafa Cengiz'e destek

Galatasaray, Avrupa CEV Kupası final maçında Burhan Felek’te konuk ettiği Trentino maçına, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi koreografi şovlarıyla takımlarına destek olan Galatasaraylı taraftarlar, cumartesi günü yapılan genel kurulda çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi “Afişe, pankarta engel olsan da, durduramazsın bizi polis zoruyla. O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur” tempoları tuttu.

MUSTAFA CENGİZ'E TAM DESTEK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Avrupa CEV final maçında karşılaştığı Trentino maçında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Cengiz’in salona girişinde Galatasaray taraftarları büyük sevgi gösterinde bulundu.

Galatasaray, Avrupa CEV final maçında İtalyan temsilcisi Trentino Itas’ı Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk etti. Cumartesi günü yapılan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, dev maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına kısa süre kala salona giren Başkan Cengiz’e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Öte yandan tribünlerde, “Seçimle gelen, seçimle gider”, “Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız”, “Söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruattır” pankartları açıldı. Galatasaray Erkek Voleybol takımı da maç başlamadan önce protokol tribünün önüne gelerek, Başkan Mustafa Cengiz’i selamladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca takımlarının Avrupa arenasında aldıkları kupaları gösteren koreografiyi de maç öncesi açtı.



