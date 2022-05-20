Galatasaray tarihe geçti! Cimbom'un eski halinden eser yok...

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Antalyaspor, 45. dakikada Alessano Ndao ile öne geçerken, Galatasaray, bu gole 77. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligi 52 puanla tamamladı. Yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Antalyaspor ise 59 puanla sezonu bitirdi.

GALATASARAY İKİNCİ KEZ...

Bu sezon 38 maçta 14 kez kazanan ve 14 kez yenilen Galatasaray, 51 gol atıp 53 gol yedi ve sezonu eksi 2 averajla bitirdi. Sarı kırmızılılar, 52 puana ulaştı.

Sezonu negatif averajla bitiren Galatasaray, lig tarihinde daha önce 2010/11 sezonunu eksi 5 averajla bitirdi.

Bu gol farkı, Galatasaray tarihinin en kötü ikinci performansı oldu.



