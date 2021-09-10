SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı’na sponsor

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı’na sponsor

10.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Tunç Holding arasında Tekerlekli Basketbol Takımı için sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, kadın futbol takımının her şeyi ile hazır olduğunu belirtti. Ünlü, ayrıca Lazio maçını yüzde 99 kendi statlarında oynayacaklarını da söyledi.

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı’na sponsor

Galatasaray, enerji ve akaryakıt firması Tunç Holding ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Köksal Ünlü, "Bu sefer işin hikayesi daha ilginç ve duygusal. Dinçer bey beni aradı. Tekerlekli basketbol takımına sponsorluğu ne durumda diye. 'Ben, müsaade ederseniz sponsor olmak istiyorum' dedi. 'Nereden çıktı' dedim. Hayat herkes eşit olmuyor bazen, hayatlarını tekerlekli sandalye ile devam ettiriyorlar. Dinçer beyin babası tedavi sıkıntısı yaşarken, hayatını o günden sonra tekerlikli sandalye ile devam ettirmek zorunda kaldı. 'Benim böyle bir misyonum da var' dedi. Ben gerçekten duygulandım. 'Ne gerekiyorsa yaparım' dedim. Galatasaray’da tekerlekli basketbol 2005’te kuruldu. O günden sonra hemen birinci yılın ardından Süper Lig’e çıkıyor, ondan sonra uluslararası başarıları ulusal başarısından bir fazla. Toplumun bütün bireyleri amatör spor hakkına sahip. Bunun gerçekleştirilmesi bizlerin görevi" dedi.

Bu sponsorluğun kendi için ayrı olduğunu ifade eden Dinçer Azaphan ise, "Burak Elmas’a teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Önümüzdeki aylarda, yıllarda bu salonda çok görüşeceğimizi söylemiştim. Sedat hocam ve sporcularımızla her maç onlarlayız. Tunç Holding olarak biz Galatasaray'ın yanındayız. Bu logo ile anılmak bizim için şereftir. Biz bundan sonra Galatasaray’ın yanındayız. Bu sadece engelsiz aslanlarımızla kalmayacak, yeni anlaşmalar yapacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.

KÖKSAL ÜNLÜ: KADIN FUTBOL TAKIMI HER ŞEYİ İLE HAZIR, KURULDU

Kadın Futbol Takımı’nın sorulması üzerine Köksal Ünlü, "Kadın Futbol Takımı her şeyi ile hazır, kuruldu. Lansmanını planlıyoruz. 1 hafta içinde tüm detayları göreceksiniz. Sponsorları da hazır" cevabını verdi.

"LAZİO MAÇINI STADIMIZDA OYNAYACAĞIZ"

Stadın zemini hakkında da konuşan Ünlü, "Stadın zemini daha önce UEFA kriterlerini geçmişti. UEFA’nın belli kriterleri var. Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar tuttuk. Yüzde 99 Lazio maçını stadımızda oynayacağız. Stadın durumu da gayet iyi. Koltukları yeniliyoruz. Boyanması gerekiyor. Kademeli olarak yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Stat isim sponsorluğuyla alakalı bilgi veren Köksal Ünlü, "Görüştüğümüz sponsorlar var. Geldiğimiz noktada stat isim hakkını vermiş olmak için, değerini bulmadan vermeyeceğiz demiştim. Değeri bulma aşmasında. 2 sponsor ile görüşüyoruz. Belli bir değere ulaştığınız zaman rötuşlar kalıyor. Detayları açıklayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil ayrılıyor iddiasıMesut Özil ayrılıyor iddiası
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Pereira'dan olay yaratacak sözler!

Pereira'dan olay yaratacak sözler!

A Milli Takım'a Josef transferi! Kendisi açıkladı

A Milli Takım'a Josef transferi! Kendisi açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi olay oldu

Galatasaray'ın yeni transferi olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.