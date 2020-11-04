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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e hakarete para cezası

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.11.2020 14:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Tamer Samet Şenol, 1300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Şenol, "Fatih Terim tarafından yayınlanan videoda Fenerbahçe'yi küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim" dedi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e hakarete para cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tamer Samet Şenol'un yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Şenol ve Terim’in avukatı hazır bulundu.

'ÖFKE KONTROLÜMÜ KAYBETTİM'

Duruşmada ifade veren Şenol, "27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından yayınlanan videoyu gördüm. Videoda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim ve paylaşımda bulundum. Huzurunuzda kendisinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Terim’in avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talepleri olduğunu söyledi. Mahkeme, müştekinin davadan zarar görme ihtimaline karşın avukatının davaya katılma talebini kabul etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü sorulan sanık Şenol, “Takdir mahkemenindir” dedi.

Şenol’u 'hakaret' suçundan 1300 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. (NTV Spor)

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