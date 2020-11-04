Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e hakarete para cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tamer Samet Şenol'un yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Şenol ve Terim’in avukatı hazır bulundu.
Duruşmada ifade veren Şenol, "27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından yayınlanan videoyu gördüm. Videoda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim ve paylaşımda bulundum. Huzurunuzda kendisinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Terim’in avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talepleri olduğunu söyledi. Mahkeme, müştekinin davadan zarar görme ihtimaline karşın avukatının davaya katılma talebini kabul etti.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü sorulan sanık Şenol, “Takdir mahkemenindir” dedi.
Şenol’u 'hakaret' suçundan 1300 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. (NTV Spor)
Veliahtını F.Bahçe'ye getiriyor!
Seri'nin Galatasaray pişmanlığı
F.Bahçe'de yıldız isim kayıplarda!
Fatih Terim'den flaş Feghouli kararı!
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı icraya verdi
Rachid Ghezzal'den Feghouli'ye olay gönderme
Ozan Kabak'ı isteyen Avrupa devi ortaya çıktı!
Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum