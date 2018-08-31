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Galatasaray Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Ömer Bayram transferini açıkladı! Galatasaray, Akhisarspor'dan Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Galatasaray, Akhisarspor'a 400 bin euro bonservis ödeyecek.

Galatasaray Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi!

Transfer döneminin son gününde Galatasaray, Akhisarspor'dan Ömer Bayram ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp Ömer Bayram için, Akhisarspor'a 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 500 bin Euro, 2019-20 sezonunda 400 bin Euro, 2020-2021 sezonunda ise 400 bin Euro kazanacak.

Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ömer Bayram ve kulübü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ömer bayram

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
uefa cezasi yolda
@gb_serdar 11 futbolcu yollanmış alınanlar kiralık bazıları ne cazsı arkadaş ne cezası
Ucuza gitmiş Bayram. 1.5M € edecek adamdı.
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