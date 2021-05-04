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Galatasaray transferde ilk sıraya Paulinho'yu yazdı

04.05.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray, orta saha transferinde ilk sıraya Brezilyalı yıldız Paulinho'yu yazdığı öğrenildi.

Galatasaray transferde ilk sıraya Paulinho'yu yazdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Çin'den ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcudan, Felipe Melo etkisi beklediği belirtiliyor. Sambacı ile ilk temasın gerçekleştiği de gelen haberler arasında.

Tottenham ve Barcelona formaları giyen, 56 kez Brezilya Milli Takımı için ter döken 32 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kariyerini Çin'de sürdürüyor. Ancak tıpkı Talisca gibi onun da vize sorunu olduğundan, uzun süredir takımı için forma giyemiyor ve yaz sonuna kadar da lisans alamayacak.

Kulübü Guangzhou ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Paulinho, yaz döneminde Avrupa'ya kesin dönüş yapmanın hesapları içinde.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
melo tam bir şirkefti
Çok genç değil mi yau. Önce kreşe yazdırın biraz büyüsün sonra alırız.
alt yapıda bunun gibi nice gençler var onları oynatcağınıza hala kiloluk futbolcu alma peşindesiniz sizden adam olmaz Türk futbolu

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