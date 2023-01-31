Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray ile Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçı Maçı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olarak açıklandı. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve "Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izle" ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak oynanacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

İşte Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Icardi



