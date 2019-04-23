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G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği Babel kararını verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Ryan Babel, kararını verdi. Beşiktaş'ın eski yıldızı, takımı Fulham'ın küme düşmesi sonrası yaptığı açıklamada Premier Lig'de kalmak istediğini söyledi.

G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği Babel kararını verdi

Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, İngiltere'de kalmak istediğini söyledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Babel, "Ailem ve geleceğim için doğru kararı vermem gereken aşamadayım. Premier Lig'de oynamak hoşuma gidiyor. EURO2020'de oynamak için gelecek sezon üst düzey futbol oynamalıyım" dedi.

Ryan Babel sözlerini "Premier Lig'de kalabilirsem harika olacağını düşünüyorum. Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur. Ancak şu anda bir ilgi yok" ifadeleriyle tamamladı.

Fulham formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asistlik performans sergiledi.

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