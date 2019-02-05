Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadroları belli oldu!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadroları belli oldu.

Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Christian Luyindama, Mbaye Diagne ve Marcao'yu UEFA Avrupa Ligi listesine dahil etti. Fenerbahçe ise Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'a kadroda yer verdi.

Galatasaray, yeni transferlerinden Semih Kaya, Emre Taşdemir ve Kostas Mitroglou'nu; Fenerbahçe ise Miha Zajc ve Serdar Aziz'i listeye dahil etmedi.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadroları;

GALATASARAY

Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Mbaye Diagne

FENERBAHÇE

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin, Tolgay Arslan, Andre Ayew, Yassine Benzia, Eljif Elmas, Michael Frey, Victor Moses, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Islam Slimani.

