Galatasaray veya Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftaya kimle oynayacak?

Süper Toto Süper Lig 41. hafta maçlarında puan dengeleri değişti. 81 puanla Beşiktaş ile eşitlenen Galatasaray önümüzdeki hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar oynadıktan sonra Süper Toto Süper Lig şampiyonu belli olacak. Peki, hangi takım nasıl şampiyon olur? İşte, tüm ihtimaller...

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş son mağlubiyetin ardından ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81'e yükseltti ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel avarajde 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Toto Süper Lig'in son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.