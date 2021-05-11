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Galatasaray veya Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftaya kimle oynayacak?

11.05.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Toto Süper Lig 41. hafta maçlarının oynanması ile puan durumunda dengeler değişti. Son maçların ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan durumu eşitlendi. Peki, Galatasaray veya Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftaya kimle oynayacak? İşte, ayrıntılar...

Galatasaray veya Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftaya kimle oynayacak?

Süper Toto Süper Lig 41. hafta maçlarında puan dengeleri değişti. 81 puanla Beşiktaş ile eşitlenen Galatasaray önümüzdeki hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar oynadıktan sonra Süper Toto Süper Lig şampiyonu belli olacak. Peki, hangi takım nasıl şampiyon olur? İşte, tüm ihtimaller...

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş son mağlubiyetin ardından ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81'e yükseltti ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel avarajde 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Toto Süper Lig'in son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da rakibinin puan farkını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi halinde Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasraay'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.

41. HAFTA PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK HATTI)

1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79

PUAN DURUMU
15 - MALATYASPOR: 45
16 - ANTALYASPOR: 43
17 - KAYSERİSPOR: 41
18 - ERZURUM BB: 41
19 - ANKARAGÜCÜ: 38
20 - GENÇLERBİRLİĞİ: 38
21 - DENİZLİSPOR: 29

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