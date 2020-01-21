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  4. Galatasaray yönetiminde flaş istifa!

Galatasaray yönetiminde flaş istifa!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2020 20:37 | Son Güncelleme

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray yönetiminde flaş istifa!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, sarı-kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettim. Gerekçelerini izninizle aynı ekibin bir parçası olarak seçildiğimden kendi uhdemde tutmak isterim. Başta başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm kurul üyelerimize bana bugüne kadar gösterdikleri ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür eden Özüdoğru, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da tüm arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancımı da yineliyorum, sade bir taraftar ve genel kurul üyesi olarak Galatasaray'ımıza her zaman olduğu gibi katkı vermeye devam edeceğim. Görevim süresince çalışmalarımda katkıda bulunan tüm kurullarımıza, kulüp profesyonellerine, başta sevgili hocamız Fatih Terim ve değerli ekibi olmak üzere tüm spor birimlerimizin teknik heyetlerine, kulübümüze bağlı tüm derneklere ve spor okullarına, yöneticilerine, taraftar gurubumuz ultrAslan'a ve değerli yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim. Bu paylaşımım dışında gerek yazılı gerekse sosyal medyada çıkacak haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

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Galatasaray istifa özgür savaş yönetim açıklama

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