Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.
Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
(AA)
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