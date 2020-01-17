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  4. Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'da altyapıdan yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

(AA)

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