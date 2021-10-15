Galatasaray'da ertelenen 2019 yılı mali genel kurulu yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün ertelenen 2019 yılı olağan mali genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen mali genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda saat 10.00'da başlayacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.



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