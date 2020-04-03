Galatasaraylı eski basketbolcu Ann Wauters koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı saran koronavirüs, spor camiasındaki etkisini de sürdürmeye devam ediyor. Avrupa'da kadın basketbolunun en önemli yıldızlarından Ann Wauters, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hastalık sürecinin kendisi için de zorlu geçtiğini belirten Wauters, "Güçlü bir vücuda sahip olduğumu düşünüyordum ama virüs beni gerçekten etkisi altına aldı. Hastalığı yaşamamış biri için oldukça ürkütücüydü. Bu nedenle gençlere veya güçlü olduğunu düşünen kişilere bir mesajım var ki bununla hepimiz karşı karşıyayız ve daha fazla yayılmayı önlemek adına koronavirüs ile mücadelede birleşmeliyiz. Lütfen evde kalın, kurallara uyun ve birbirinize dikkat edin" dedi.
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