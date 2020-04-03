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Galatasaraylı eski basketbolcu Ann Wauters koronavirüse yakalandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 03.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Galatasaray, Kayseri Basketbol ve Yakın Doğu formaları giyen Belçika'da kadın basketbolunun efsane isimlerinden Ann Wauters, sosyal medya hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs, spor camiasındaki etkisini de sürdürmeye devam ediyor. Avrupa'da kadın basketbolunun en önemli yıldızlarından Ann Wauters, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

''KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE BİRLEŞMELİYİZ''

Hastalık sürecinin kendisi için de zorlu geçtiğini belirten Wauters, "Güçlü bir vücuda sahip olduğumu düşünüyordum ama virüs beni gerçekten etkisi altına aldı. Hastalığı yaşamamış biri için oldukça ürkütücüydü. Bu nedenle gençlere veya güçlü olduğunu düşünen kişilere bir mesajım var ki bununla hepimiz karşı karşıyayız ve daha fazla yayılmayı önlemek adına koronavirüs ile mücadelede birleşmeliyiz. Lütfen evde kalın, kurallara uyun ve birbirinize dikkat edin" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kayseri Basketbol Yakın Doğu belçika ann wauters

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