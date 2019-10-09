Galatasaraylı Falcao'ya kötü haber! Carlos Queiroz'dan resmi açıklama

Kolombiya’nın 12 Ekim’de Şili ile 15 Ekim’de ise deplasmanda Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi adaya kadroya Radamel Falcao ve James Rodriguez’i dahil etmeyen Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Queiroz, basın toplantısı düzenledi.

Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz konuşmasına, "James ve Falcao'nun kadroda olmaları konusunda çeşitli spekülasyonlar vardı. Bu karar tamamen bana ait. İkisi de Kolombiya için önemli futbolcular ancak çağırmadığımız futbolcular hakkında konuşmak, şu anda aramızda olanlara saygısızlık olur" sözleriyle başladı.

FALCAO AÇIKLAMASI

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam "Falcao 2014 Dünya Kupası’nda bu yana milli takıma çağrıldığı maçların yüzde 55’inde görev yapabildi. Falcao, bazen sakatlıklar bazen de başka nedenler ötürü forma giyemedi. Şu an en iyi durumda olduğunu düşündüğümüz futbolcuları kadroya aldığımı düşünüyorum" ifadelerine kullandı.

