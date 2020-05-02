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Galatasaraylı yöneticilerden Başkan Cengiz’e ziyaret

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.05.2020 19:49 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz’i unutmadı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Sevgili Başkanımızı ziyaret ettik" notunu paylaştı.

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