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  4. 28 Mayıs seçiminde oy kullanan ünlü isimlerin pozları! Sezen Aksu mührü elinde unuttu, Serenay Sarıkaya tarzıyla dikkat çekti

28 Mayıs seçiminde oy kullanan ünlü isimlerin pozları! Sezen Aksu mührü elinde unuttu, Serenay Sarıkaya tarzıyla dikkat çekti

28.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme işlemi başlar başlamaz ünlüler okullara koştu. 28 Mayıs seçiminde oy kullanan ünlü isimlerin pozları sosyal medyada gündem oldu. Sezen Aksu erken saatte oy kullanırken mührü elinde unutması dikkat çekti.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00'ye kadar sürecek. 2023 Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri 2. tur oy kullanma işlemleri başlar başlamaz ünlülerden de sandık başında pozlar gelmeye başladı.

Sezen Aksu ve Cem Yılmaz oyunu erkenden kullandı. İşte oy kullanmaya giden ve poz veren ünlü isimler...

SANDIK BAŞINDAN POZLAR

Ata Demirer erken saatte oyunu kullanıp paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Göktürk’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ’u seven vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.

SERENAY SARIKAYA TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

SERENAY SARIKAYA TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. 1059 nolu sandıkta oyunu kullanan Sarıkaya "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.


Oyuncunun kısa taytlı ve kulaklık-şapka kombini de gözlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz oyunu 8.20'de kullandı ve keyifli halleri dikkat çekti.

MÜHRÜ ELİNDE UNUTTU

MÜHRÜ ELİNDE UNUTTU

Sezen Aksu da oyunu erken saatlerde kullandı. Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra mührü elinde unuttan Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti.


"Hiçbir şey söylemeyeceğim " diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Aksu, kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu. Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Aksu'ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Sezen Aksu ünlüler

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