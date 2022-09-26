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29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

26.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

Antalya'da düzenlenen 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle kapanış yaptı.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde, sanatseverler birbirinden özel eserleri izleme fırsatı buldu.

Orkestra Şefi Andreas Solinas yönetimindeki, Antalya DOB orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları soprano Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer ile tenor Bülent Bezdüz ve bas Tuncay Kurtoğlu sahne aldı.

Festivalde, bu yıl Antalya DOB orkestrası eşliğinde iki opera, bir bale, bir sahne kantatı ve Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin solist sanatçılarının seslendirdiği konser yer aldı.

Ünlü opera bestecilerinin en seçkin eserlerinden parçaların yer aldığı gala konseriyle 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali gala konseriyle sona erdi

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