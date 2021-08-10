43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de otobüs denetimleri artırıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de otobüs denetimleri sıklaştırıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından kontrol noktalarında otobüs denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki ve Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini tek tek durduruyor.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetleyerek alkol kontrolü yapıyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların HES kodu kontrolleri de yapılıyor.

Otobüs şoförü Feridun Fırtına, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü arkadaşlarının biraz daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini belirterek, yolculukları çift şoför olarak yaptıklarını söyledi.