6-0'lık galibiyet sonrası İsmail Kartal'dan maç sonu Çağlar Söyüncü açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor karşısında rakibine attığı 6 golle sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kartal açıklamasında son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü için de açıklamalarda bulundu.
"Bu akşam kendi evimizde Adanaspor'u yenerek bugün buradan turu geçmek istiyorduk. İstediğimiz oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyetle turu geçtiğimiz iççin mutluyuım. Oyıuncularımı tebrik ediyorum. Daha az süre bulan ve genç oyuncuları sahaya sürdük. Bütün oyuncularımı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz"
"Çubukluyu giyen herkes bizim için en değerli oyuncu. Herkesin birbirine karşı saygılı olduğunu söylüyorum. Saygı çerçevesinde çalııyoruz. Takımın içindeki dengeleri koruyarak yolunuza devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim takımda çok güzel bir saygı var"
"Erken hareket etmemiz gerekiyordu. Bu oyuncuları bir anda önce takıma kazandırmak istiyorduk. Sakat oyuncularımız var. Bu 2 oyuncuyu takıma kazandırdığımız için başkan ve yönetimin büyük fedakarlıkları var. Onlara teşekkür ediyorum. Çok daha fazla maç oynayacağız. Bu oyunculara ihtiyacımız var. Başkanımız bu oyuncuları erkenden bitiriyor."
"Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli bir oyuncu. 6 numara başladı, sonra stopere geçti. Kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi."
"Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık."