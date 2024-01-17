6-0'lık galibiyet sonrası İsmail Kartal'dan maç sonu Çağlar Söyüncü açıklaması!

"KENDİ BALANSIMIZI BULDUK"

"Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık."