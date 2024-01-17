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  4. 6-0'lık galibiyet sonrası İsmail Kartal'dan maç sonu Çağlar Söyüncü açıklaması!

6-0'lık galibiyet sonrası İsmail Kartal'dan maç sonu Çağlar Söyüncü açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2024 23:44 | Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor'a karşı 6-0'lık galibiyetle turlayan Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor karşısında rakibine attığı 6 golle sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal açıklamasında son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü için de açıklamalarda bulundu.

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"İSTEDİĞİMİZ OLDU" 

"İSTEDİĞİMİZ OLDU" 

"Bu akşam kendi evimizde Adanaspor'u yenerek bugün buradan turu geçmek istiyorduk. İstediğimiz oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyetle turu geçtiğimiz iççin mutluyuım. Oyıuncularımı tebrik ediyorum. Daha az süre bulan ve genç oyuncuları sahaya sürdük. Bütün oyuncularımı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz"

"HERKES BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

"HERKES BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

"Çubukluyu giyen herkes bizim için en değerli oyuncu. Herkesin birbirine karşı saygılı olduğunu söylüyorum. Saygı çerçevesinde çalııyoruz. Takımın içindeki dengeleri koruyarak yolunuza devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim takımda çok güzel bir saygı var"

"BÜYÜK FEDAKARLIK OLDU" 

"BÜYÜK FEDAKARLIK OLDU" 

"Erken hareket etmemiz gerekiyordu. Bu oyuncuları bir anda önce takıma kazandırmak istiyorduk. Sakat oyuncularımız var. Bu 2 oyuncuyu takıma kazandırdığımız için başkan ve yönetimin büyük fedakarlıkları var. Onlara teşekkür ediyorum. Çok daha fazla maç oynayacağız. Bu oyunculara ihtiyacımız var. Başkanımız bu oyuncuları erkenden bitiriyor."

"İLK MAÇI AMA İYİ OYNADI" 

"İLK MAÇI AMA İYİ OYNADI" 

"Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli bir oyuncu. 6 numara başladı, sonra stopere geçti. Kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi."

"KENDİ BALANSIMIZI BULDUK"

"KENDİ BALANSIMIZI BULDUK"

 "Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık."

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