68'lik Jesus öyle bir şey yaptı ki! Herkes şaşkın...

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip dev derbiden mutlak 3 puanla ayrılmak isterken, Jesus öğrencilerine talimatlarını vermeye devam ediyor.
4 günlük iznin ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gerçekleştirilen antrenamanlardaki hırslı tavırları dikkat çekerken, oyuncularla birlikte antrenman yapması herkesi şaşırttı.
Derbi mesaisine takımda kalan 12 oyuncusuyla devam etmek zorunda kalan teknik direktör Jorge Jesus, basına açık çalışmaya damgasını vurdu. Futbolcularıyla birlikte koşu çalışmalarına katılan Jesus'un performansı, öğrencilerini bile şaşkınlığa uğrattı.
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