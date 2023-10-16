A Milli Takımımızın Letonya galibiyeti Avrupa'da büyük yankı uyandırdı! "Letonya Türkiye'den dayak yedi"

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Takımımız Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Ay-Yıldızlılar'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Türkiye EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na adını yazdırmayı başardı.
İkinci yarıda rakibine gol olup yağan millilerin golleri Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken alınan bu galibiyet Avrupa basınında da geniş yer buldu.
"Letonyalı futbolcular, Konya'daki ateşli atmosferde Türkiye'ye yenildiler"
İtalyan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Montella'nın Türkiyesi maça iyi başladı. Çok pozisyon harcadı ve sonunda golleri atarak şov yaptı. Montella'nın takımı iki maçı da kazanarak matematiksel olarak Euro 2024'e katılmaya hak kazandı.
"Türkiye, İsoanya ve İskoçya ile birlikte Euro 2024'e katılmayı matematiksel olarak garantiledi. Fransa, Portekiz ve Belçika ile birlikte Almanya biletini aldılar."
Letonya basınından Diena da maça geniş yer ayırdı: "Letonya Milli Takımı, başarılı geçen bir ilk yarının ardından Konya'da Türkiye ile oynadığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçından 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı"
İtalya'nın en büyük haber ajansı olarak gösterilen ANSA ise, "Türkiye, Letonya maçının ardından matematiksel olarak gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024'e katılmaya hak kazandı."