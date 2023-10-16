A Milli Takımımızın Letonya galibiyeti Avrupa'da büyük yankı uyandırdı! "Letonya Türkiye'den dayak yedi"

'MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ...'

İtalyan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Montella'nın Türkiyesi maça iyi başladı. Çok pozisyon harcadı ve sonunda golleri atarak şov yaptı. Montella'nın takımı iki maçı da kazanarak matematiksel olarak Euro 2024'e katılmaya hak kazandı.