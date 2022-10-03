AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:

ESKİŞEHİR (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB ve Türkiye'nin karşılıklı anlayışı geliştirmesi adına kültürler arası diyaloğun çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bu konuda hiçbir şüphem yok." dedi.

Meyer-Landrut, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaretinde kentte bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, AB Türkiye Delegasyonu olarak birtakım çalışmaları belediye ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kendileri açısından sürdürülebilir kent hareketliliğinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda uygulamakta olduğumuz bir proje de söz konusu. Buraya ziyarete gelirken tramvayları, bisiklet kullananları gördük ve bu ulaşım biçimlerinin kentin hayat tarzının bir parçası olduğunu gözlemledik. AB olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladık çok kısa bir süre önce. Türkiye'deki pek çok kent de bu aktivitelerimizde bize eşlik etti. Buradaki temel amaç sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması. Kentinizde de bunları gözlemliyor olmak beni gerçekten mutlu etti. AB ve Türkiye'nin karşılıklı anlayışı geliştirmesi adına kültürler arası diyaloğun çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Bununla birlikte sahip olduğumuz ortak mirası da aslında hak ettiği kadar birlikte değerlendiremediğimiz kanaatindeyim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.