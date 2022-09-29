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Acun Ilıcalı ile özel görüştü! Şota çılgına döndü...

29.09.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Championship'te çıktığı son dört mücadelesinden de mağlubiyetle ayrılan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de işler pek de iyi gitmiyor. Kötü sonuçlar sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Şota geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, 'Acun Ilıcalı istifasını kabul etmedi' iddialarına da yanıt verdi. İşte detaylar...

Aldığı mağlubiyetler sonrası Championship'te alt sıralara gerileyen ve taraftarın tepkisini çekmeye başlayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sular durulmuyor.

Son olarak Championship'in 11. haftasında Swansea ile karşılaşan ve rakibine 3-0 mağlup olan Şota'nın öğrencileri ligdeki son dört maçından da yenik ayrılırken, alınan bu kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Shota Arveladze'nin koltuğu tehlikeye girdi. Gürcü teknik adama basın toplantısında bu konu soruldu.

"İSTİFASINI KABUL ETMEDİ" İDDİASI!

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Daha önce kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği yönündeki haberlerin çıktığı Shota Arveladze, Ilıcalı ile arasındaki görüşmeyle ilgili olarak "Bir şey olmadı. Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul'dedi.

Kötü gidişi süren ve Championchip'te dibe yaklaşan Hull City'de teknik direktör Şota Arvaledze hedefte bulunuyor. Yarın yapılacak Luton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Şota, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

"GEÇMİŞİ KONUŞMUYORUZ"

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Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan Hull City Teknik Direktörü Şota, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi: "Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor" dedi.

ŞOTA, BASINI SUÇLADI

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"Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul" diyen Hull City Teknik Direktörü, 3-0 kaybedilen Sweansea karşılaşmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Şota, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" dedi.

MÜKEMMEL BAŞLAMIŞLARDI!

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Hull City sezona iyi başlamış ve ligin ilk 6 haftada 11 puan toplamıştı. Ancak Acun Ilıcalı'nın takımı 6. haftadan sonra büyük bir çöküş yaşadı. Son 4 haftada sahadan boynu bükük ayrılan Hull City, 24 takımlı ligde 20. sıraya düştü. Son 4 maçta kalesinde 10 gol gören Hull City sadece 1 kez topu ağalara gönderdi.

HULL CITY FOTOĞRAFLARI

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