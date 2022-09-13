Acun Ilıcalı'nın imzası İngiltere'yi salladı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Oscar Estupinan, ligi sallamaya devam ediyor. Bir dönem ülkemizde Denizlispor forması da giyen yıldız oyuncu, İngiltere'de ayın oyuncusu seçildi.

"BU, TAKIMA VERİLMİŞ BİR ÖDÜLDÜR"

Kolombiyalı golcü, Hull City formasıyla toplam 9 maçta 7 gol ve 1 asist üretti. Ödülü aldıktan sonra konuşan Estupinan, "Öncelikle bu ödülü kazandığım için son derece mutlu ve gururlu olduğumu söylemeliyim. Bu sadece bana verilmiş bir ödül değil. Kaleciden hücum oyuncularımıza, oradan da teknik direktörümüz Shota Arveladze ve takımın çalışmalarını yansıtan bir ödül. Takım arkadaşlarım ve bana bu şansı verenlere teşekkür ederim. Bu tüm takım adına alınan bir ödül" ifadelerini kullandı.