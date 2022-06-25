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  4. Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

25.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adalet Bakanlığı olarak, mukayeseli hukuku inceliyor, dünyanın diğer ülkelerinde haksız tahrik uygulamalarının nasıl olduğunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz" - "Bu değerlendirmeler sonucunda, bu alanda yaşanan sorunları çözecek adımları atma konusunda da kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim"

AĞRI (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, haksız tahrik indimi konusunda mukayeseli hukukun incelendiğini, başka ülkelerin bunu nasıl uyguladığını değerlendirdiklerini, yaşanan sorunları çözecek adımları atmada kararlı olduklarını bildirdi.

Bakan Bozdağ, Ağrı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugüne kadar büyük badireler atlattığını söyledi.

Son 20 yılda ekonomide büyük değişimlerin yaşandığını dile getiren Bozdağ, Türkiye'nin IMF'nin boyunduruğundan kurtarıldığını ifade etti.

Yarının umudunun da AK Parti kadroları olduğunu kaydeden Bozdağ, Türkiye'de yeni söz söyleyen, geleceğe dair yeni projeler ortaya koyanın AK Parti olduğunu belirtti.

Muhalefeti eleştiren Bozdağ, asgari ücretin azami sınırını işverenin belirleyeceğini aktararak, "Türkiye'de pek çok belediye CHP'nin elinde. 'Gelince asgari ücreti şöyle, böyle yapacağım' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu bütçen de paran da var İstanbul'da dediğin asgari ücreti işçilere verdin de İstanbullular, işçiler 'hayır mı' dedi. İzmir'de verdin de 'hayır mı' dedi. Asgari ücretin birkaç yüz lira fazlasını vererek milletini kandıracaklarını düşünüyorlar. Bütün bunların hepsi yalan vaatlerle milletimizi aldatma siyaseti güdüyorlar." diye konuştu.

Bozdağ, AK Parti iktidarlarının döneminde kadın haklarına, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadından yana taraf olduğunu dile getirdi.

- "Tartışılmasını Adalet Bakanınız olarak ben istedim"

Yapılan yasal değişikliklerle kadına, boşanmış eşe, kız kardeşe karşı işlenen cinayetlerde, töre saikiyle işlenen cinayetlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin yasaya konulduğunu anlatan Bozdağ, aile içi şiddetin resen takip edilen suçlar arasına alındığını kaydetti.

Bekir Bozdağ, kadınlarla ilgili her olumlu adımı atmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son yaşanan tartışmalar çerçevesinde, görülen davalardan bağımsız olarak ifade etmek isterim ki haksız tahrik uygulaması konusu Türkiye'nin tartışmasına açılmıştır. Bizzat bunun tartışılmasını Adalet Bakanınız olarak ben istedim. Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet ederek cinayet suçu işleyenlere haksız tahrik indirimi yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Yapılacaksa bir ölçüsü olmalı mı, olmamalı mı? Bu konuyu Türkiye'nin tartışmasına açtık. Hukukçularımızı, siyasetçilerimizi, konuya kafa yoran herkesi bu konuda fikirlerini açıklamaya davet ettim. Adalet Bakanlığı olarak mukayeseli hukuku inceliyor, dünyanın diğer ülkelerinde haksız tahrik uygulamalarının nasıl olduğunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda bu alanda yaşanan sorunları çözecek adımları atma konusunda da kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim."

Bu arada Bakan Bozdağ, Ağrı'nın doğusunda yeni Adalet Sarayı inşa edileceğini açıkladı.

(Sürecek)

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

- "Adalet Bakanlığı olarak, mukayeseli hukuku inceliyor, dünyanın diğer ülkelerinde haksız tahrik uygulamalarının nasıl olduğunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz" - "Bu değerlendirmeler sonucunda, bu alanda yaşanan sorunları çözecek adımları atma konusunda da

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı'da

Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı'da

Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı'da

Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı'da

Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı'da

Adalet Bakanı Bozdağ, Ağrı'da

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