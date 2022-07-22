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Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

22.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

KARS (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla görüştü.

Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars'ta, Valilik ziyaretinin ardından cuma namazını Evliya Camisi'nde kıldı.

Daha sonra Bakan Bozdağ, Kars Kalesi'nin de yer aldığı Kars Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Bozdağ, burada bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Bozdağ'a, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi

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Anahtar Kelimeler:
Kars adalet bakanı bekir bozdağ

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