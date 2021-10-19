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Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak

19.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler: - "Kasımda ilk yağmurların ardından dikimlere başlamayı düşünüyoruz. 1 yıl içinde de tüm yanan alanları yeşillendirmeyi planlıyoruz. Yanan alanlara 4 milyon fidan dikilmesi öngörülmektedir"

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlara 4 milyon fidan dikilmesi planlanıyor.

Adana'nın Aladağ, Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye Kadirli ilçesinde temmuz ayında ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda yaklaşık 5 bin 600 hektarlık alandaki ağaçlar kül oldu.

Yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalarda Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 milyon fidan ekime hazır hale getirildi.

Yangında zarar gören ormanlara kızılçam, fıstık çamı, karaçam ve sedirin yanı sıra keçi boynuzu, ceviz, badem ve zeytin fidanlarının da ekilerek bölgenin tekrar yeşillendirilmesi hedefleniyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler, AA muhabirine Adana Fidanlık Müdürlüğü'nün 125 hektar alanda 6 orman fidanlığında faaliyetini sürdürdüğünü ve yıllık 8 milyon fidan üretme kapasiteleri bulunduğunu söyledi.

Adana ve Osmaniye'de temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar için çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Serikler, "2021 yılı için 4 bin hektar alanda fidan dikimi ve tohumlama planlanmakta ve bu bölgeler için elimizde fazlasıyla fidanımız hazır bulunmaktadır hatta yanan mevcut alanın 1,5 katı kadar alanı ağaçlandıracak kadar fidanımız mevcuttur. Bu bölgelere kızılçam, fıstık çamı, yüksek kesimler için ise karaçam ve sedir ekimi planlanmakta. Bunun yanında köylülerimize gelir getirici keçi boynuzu, ceviz, badem ve zeytin fidanlarının bir kısmını kendimiz dikecek, bir kısmını da köylülere düşük bir ücretle satacağız." diye konuştu.

- Fidanlar kasım ayında toprakla buluşacak

Yanan bölgeleri yeşillendirme çalışmalarının ilk yağmurlarının ardından başlanacağını aktaran Serikler, şunları söyledi:

"Kasımda ilk yağmurların ardından dikimlere başlamayı düşünüyoruz. 1 yıl içinde de tüm yanan alanları yeşillendirmeyi planlıyoruz. Yanan alanlara 4 milyon fidan dikilmesi öngörülmektedir. Bir kısım sahaya da tohum atılacak. Şu an elimizde 6 milyon fidanımız var. Diğer Orman Bölge Müdürlükleri talep ederse onlara da verebilecek kadar fidanımız hazır. Yeşillendirme çalışmalarına başlamamızla birlikte gelecek sonbaharda yanan alanların tamamının yeniden yeşillendirilmesini hedefliyoruz."

Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak

- Adana Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler: - "Kasımda ilk yağmurların ardından dikimlere başlamayı düşünüyoruz. 1 yıl içinde de tüm yanan alanları yeşillendirmeyi planlıyoruz. Yanan alanlara 4 milyon fidan dikilmesi öngörülmektedir"

Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak

Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak

Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak

Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak

Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak

Adana ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlarda 4 milyon fidan toprakla buluşacak
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