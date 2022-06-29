Adana'da akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, akraba olduğu belirtilen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçakla Hasan, Rabia ve Sabriye Y'yi çeşitli yerlerinden yaralayan A.Y. kaçtı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince saklandığı evde yakalanan A.Y. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'da akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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