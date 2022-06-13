Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Soner Çelik'in kullandığı 34 KR 9904 plakalı motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan Serbest Bölgesi kavşağında kontrolden çıktı.
Bariyere çarpan motosiklet, yolda sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ali Gül ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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